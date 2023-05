Ersu, erogate il 100 per cento delle borse di studio agli studenti di Unipa

L’Ersu di Palermo cambia pelle a arrivano i primi risultati per gli studenti universitari. L’Ersu è l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario ed ha il compito di gestire i servizi per il Diritto allo studio destinati agli studenti dell’Universita’ di Palermo. A Talk Sicilia abbiamo intervistato Michele D’Amico, da gennaio alla guida dell’ Ente.

Ersu Palermo, pagate le borse di studio al 100 per cento degli studenti aventi diritto

Quali sono i risultati già ottenuti? Un primo obiettivo consiste nell’aver erogato il 100% delle borse di studio agli eventi diritto, ovvero a 11.136 studenti universitari. Novità anche nel settore ristorazione. Con la nuova gestione arrivano i pasti anche per gli studenti del Conservatorio e dell’Accademia belle arti di Palermo. Studenti che, se pur aventi diritto alla ristorazione, prima della nuova presidenza dell’Ersu, non vedevano “briciola” come ha spiegato il numero uno dell’ente regionale. Sempre sul fronte ristorazione, la nuova presidenza è pronta a indire una manifestazione di interesse per reclutare l’esperto sul controllo della qualità al fine di migliorare i servizi igienico-sanitari.

Inoltre, D’Amico è già a lavoro anche per migliorare un’altra annosa questione, gli alloggi degli studenti fuori sede. Oltre ad aver incrementato i posti letto di 144 unità, portandoli così a circa 950, la nuova presidenza si appresta a ristrutturare lo storico alloggio Santi Romano mentre ha già acquisito due nuove strutture, quella del SS. Salvatore di via Altarello e il San Nicola all’Albergheria.