Il carnevale di Sciacca si sposta alla Perriera, ecco il nuovo programma

Come anticipato in conferenza stampa dal sindaco Fabio Termine e dal patron della Meridiana eventi Silvio Alessi, la sede e il programma del Carnevale di Sciacca che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 e sabato 27 e domenica 28 maggio prossimo hanno subito delle variazioni. Ecco come si svolgerà

SABATO 20 MAGGIO

Ore 15:00 – Via Salvator Allende (quartiere Perriera) – Cerimonia d’inaugurazione del CARNEVALE, il Sindaco Fabio Termine consegna le chiavi della città al Re del Carnevale Saccense Peppe Nappa dando così il via ufficiale alla festa.

Ore 15:15 – Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nel circuito di via Allende.

Ore 19:00 – Inizio dello spettacolo di Carnevale sul palco dei gruppi che accompagnano i carri – Conducono lo spettacolo Roberta Mandalà e Giovanni Bilello.

Ore 20,30 – Spettacolo con Sasà Salvaggio e ospite Francesca Rettondini.

DOMENICA 21 MAGGIO

Ore 11:00 – Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in via Salvador Allende

Ore 11:30 Sul palco di via Allende si svollgerà il Carnevale dei Bambini con l’animazione di Vinz Termine, Giovanni Giglio e Massimo Napoli.

Ore 16:00 – Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati

Ore 18 – Revival degli inni della Sagra di Abracadabra

Ore 19:00 – Spettacolo di Carnevale con i gruppi che accompagnano i carri – Conducono lo spettacolo Roberta Mandalà e Giovanni Bilello.

Ore 20,30 – Spettacolo di Sasà Salvaggio con ospite Matilde Brandi.

SABATO 27 MAGGIO

Ore 15:00 – Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in via Salvador Allende

Ore 19:00 – Spettacolo di Carnevale con i gruppi che accompagnano i carri che si esibiscono sul palco.- Conducono lo spettacolo Roberta Mandalà e Giovanni Bilello. Ore 20,30 – Spettacolo di Sasà Salvaggio con ospite Manuela Arcuri

DOMENICA 28 MAGGIO

Ore 11:00 – Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati

Ore 11:30 – Carnevale dei Bambini e animazione sul palco di via Allende – Conducono Vinz Termine e Giovanni Giglio

Ore 16 – Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati

Ore 18 – Spettacolo Carnival show – con Nanà

Ore 19:00 – Spettacolo di Carnevale sul palco con i gruppi che accompagnano i carri – Conducono lo spettacolo: Roberta Mandalà e Giovanni Bilello.

Ore 20,30 Spettacolo di Sasà Salvaggio con ospite: Stefania Orlando.

A conclusione della serata, tradizionale rogo del carro di Peppe Nappa