Si schianta contro auto parcheggiata, morto 86enne

Un automobilista di 86 anni è morto dopo un incidente stradale che si è verificato in viale Duca degli Abruzzi, all’altezza della Palazzina Cinese a Palermo. L’uomo morto nell’incidente stradale si chiama Andrea Capitta, di 86 anni. Era di origini sarde ma da sempre residente a Palermo.

Ad essere coinvolte sono due automobili: una Citroen C3 e una Hyundai Atos. Secondo una prima ricostruzione, l’86enne era alla guida della C3, per cause ancora da accertare, sarebbe finito contro la Atos, che si trovava parcheggiata. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno traportato l’uomo in ospedale. Qui è morto.