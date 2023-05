Licata, chiuso tratto della Sp 38 per dissesto di un muro di contenimento

Chiuso al transito veicolare, con decorrenza immediata, un tratto della strada provinciale 38 “Licata-Cuti Cascino-Montesole al km. 2+820, a causa del dissesto di un muro di contenimento per metri 30 lungo il lato destro carreggiata.

A renderlo noto, con Ordinanza n. 15 del 17 maggio 2023, è l’ing. Michelangelo di Carlo, direttore del settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Questo il percorso alternativo predisposto: Per la provenienza da Licata in direzione della Strada Statale 115: deviazione a destra sulla strada parallela denominata “Salita Sant’Antonino; Analogamente per la provenienza dalla Strada Statale 115 in direzione Licata: deviazione a sinistra sulla strada parallela denominata “Salita Sant’Antonino”.

Sarà cura del personale stradale predisporre, collocare e mantenere presso gli incroci la necessaria segnaletica stradale in termini di regolamento.