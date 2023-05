Nell’aula “Giglia” presentazione del progetto del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la riqualificazione e valorizzazione della foce dell’Akragas

Sarà presentato il prossimo venerdì 19 maggio 2023 alle ore 11:00 nell’aula consiliare “L. Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il progetto “Riqualificazione e valorizzazione della foce del fiume Akragas”. Elaborato dal Libero Consorzio, prevede interventi sulla foce e sulle aree connesse ad una porzione di territorio che costituiscono la memoria delle origini della colonia greca. L’area è, peraltro, molto interessante sotto il profilo ambientale per la fauna e i tramonti, ma da diversi anni è in stato di degrado o abbandono, con strutture che meritano di essere riqualificate e valorizzate, con notevoli prospettive di interesse turistico.

Il progetto è stato finanziato con fondi del POC Sicilia “Assegnazioni finanziarie ai Liberi Consorzi Comunali” dell’Asse 10 del PO FESR 2014-2020 Sicilia, riservati alle ex Province Regionali.

L’idea progettuale, condivisa con il Comune di Agrigento, l’Ente Parco Archeologico e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, prevede la riqualificazione della foce, nella convinzione che possa costituire un’importante integrazione culturale e turistica della stessa Valle dei Templi. L’area verrà trasformata in un museo all’aperto dell’antico porto di Akràgas, che determinò la nascita e il prestigio della colonia greca. Saranno recuperati, a tal fine, i locali dell’ex Focetta da destinare a centro di accoglienza turistica e di educazione ambientale, valorizzando così tutti gli aspetti della foce in funzione della fruizione turistica.

Alla presentazione interverrà l’Assessore Regionale ai Beni Culturali ed Identità Siciliana Francesco Paolo Scarpinato.