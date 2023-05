Vincenzo Corbo, sindaco di Canicattì, ha nominato Gioacchino Asti della Democrazia Cristiana assessore della sua giunta

Dal partito del segretario nazionale Totò Cuffaro e del capogruppo all’Ars Carmelo Pace, arriva l’adesione all’opera di risanamento e rilancio dell’azione pubblica che Corbo ha avviato già all’indomani dell’elezione a sindaco.

“Raccogliamo la sfida – è il commento della DC -, impegnando in prima persona una delle nostre migliori risorse. Abbiamo idee chiare, progetti concreti da realizzare, perciò intendiamo assumerci in pieno questa responsabilità, sapendo di poter contare sull’importante supporto, in seno al consiglio comunale, del vicepresidente Alaimo e del consigliere Ferraro, presidente della Quinta Commissione”.

“In Carmelo Pace, capogruppo all’Ars, sensibile alle numerose emergenze della nostra comunità, e nel segretario nazionale Totò Cuffaro – aggiunge la DC di Canicattì – abbiamo dei precisi riferimenti: sappiamo di poter contare, in ogni momento, sul loro impegno per il nostro territorio”.