Campobello di Licata, Albo Giudici popolari

Il Comune di Campobello di Licata informa la cittadinanza che tutti i cittadini e le cittadine residenti, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte d’Assise o di Giudice Popolare di Corte d’Assise di Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 12, sono invitati ad iscriversi entro il 31 luglio 2023 negli appositi elenchi comunali.

Possono presentare la richiesta i cittadini italiani di età compresa tra 30 e 65 anni, che godono dei diritti civili e politici.

Per l’iscrizione nell’albo dei Giudici Popolari per la Corte d’Assise è richiesto il possesso del titolo di studio del diploma di scuola media inferiore.

Per l’iscrizione nell’albo dei Giudici Popolari per la Corte d’Assise di Appello è richiesto il possesso del titolo di studio del diploma di scuola media superiore.

GIOVANNI BLANDA