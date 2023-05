Incidente sulla 640: 4 auto coinvolte, diversi i feriti

Terribile incidente stradale lungo la strada statale 640, nei pressi della Rotonda degli Scrittori, ad Agrigento. Il bilancio è pesante: quattro feriti di cui uno grave. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche un bambino, che ha riportato un trauma ad una mano, e la mamma in gravidanza.

Lo schianto è avvenuto poco prima del bivio di contrada Mosella. Sono quattro le automobili coinvolte. Una una Golf, una Mercedes, una Opel Corsa e una Fiat Punto. Ad avere la peggio è stato il conducente alla guida della Mercedes. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Sul posto è atterrato un elisoccorso che ha trasferito l’uomo in ospedale. Presenti anche gli agenti della sezione Volanti della Questura, il personale sanitario e i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. In arrivo la polizia stradale del distaccamento di Canicattì per effettuare i rilievi del caso.