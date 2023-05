Licata, barricato in casa minaccia per ore la compagna: intervento dei Carabinieri

Si barrica in casa con una congiunta e, in stato di alterazione, la minaccia ripetutamente. Momenti di tensione nel quartiere Playa di Licata dove i carabinieri della locale Compagnia sono dovuti intervenire alle prime luci dell’alba.

Second una prima ricostruzione l’uomo, in evidente stato di alterazione, si sarebbe chiuso all’interno dell’appartamento minacciando una congiunta.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno operato per diverso tempo prima di persuadere l’uomo e convincerlo a desistere dal suo intento. I carabinieri, dopo l’esito sperato e positivo, hanno messo in sicurezza la donna e trasferito in ospedale l’uomo.