Naro, ai domiciliari per rapina: terza condanna per evasione

Un anno di reclusione per evasione. Lo ha disposto la Corte di Appello di Catania, presieduta dal giudice Francesca Cerrone, nei confronti di un quarantacinquenne originario di Naro. Per l’agrigentino, difeso dall’avvocato Vito Cangemi, è la terza condanna per il reato di evasione. Confermata la sentenza di primo grado.

Nonostante le prescrizioni dovute, secondo quanto accertato, l’imputato si allontanò da casa per motivi rimasti sconosciuti e gli agenti, durante un controllo di routine, non lo trovarono nell’abitazione. Da qui la denuncia per evasione e la nuova condanna.