Porto di Sciacca, finanziamento di 250 mila euro per il progetto di manutenzione

Interventi di miglioramento di infrastrutture e servizi del porto peschereccio e del mercato del pescatore. Sono previsti in un progetto del Comune di Sciacca da 250 mila euro che risulta inserito nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento redatta dall’Assessorato regionale alla Pesca e approvata con decreto del dirigente generale. Gli uffici regionali hanno vagliate circa 150 istanze. Il progetto del Comune di Sciacca è risultato terzo in una graduatoria di 26 progetti ammissibili a finanziamento.

È quanto rendono noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore alle Attività Produttive e alle Politiche Comunitarie Francesco Dimino.

“Sono interventi a favore di un comparto produttivo di fondamentale importanza per l’economia della città. I lavori previsti nel progetto – spiegano il sindaco Termine e l’assessore Dimino – riguardano infatti la manutenzione straordinaria delle colonnine del porto al servizio dei pescherecci, per attivare finalmente la fornitura di energia elettrica e di acqua alle imbarcazioni. Altro intervento inserito nel progetto del Comune di Sciacca: la manutenzione straordinaria e l’implementazione delle fonti rinnovabili al mercato del pescatore. L’attivazione di un impianto fotovoltaico renderà la nuova e moderna struttura di vendita del pesce autonoma e indipendente dalla rete elettrica, a impatto zero per l’ambiente. Il finanziamento coprirà inoltre l’acquisto di attrezzature informatiche e una macchina del ghiaccio da collocare all’interno del mercato del pescatore per consentirne un migliore funzionamento e una migliore funzionalità per chi lo andrà a gestire. Previsto, infine, l’acquisto di arredo urbano per abbellire ancora di più l’area portuale.Il Comune di Sciacca ha presentato istanza di finanziamento ala Regione Siciliana nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020, bando di attuazione della misura 1.43 (2023) “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”.

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore Francesco Dimino ringraziano il dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Sciacca Salvatore Paolo Gioia, e i funzionari comunali Giovanni Borsellino e Alfonso Simone Vullo per l’attività amministrativa e di progettazione svolta.