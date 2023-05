Provincia di Agrigento, gite in sicurezza: controllati autobus per il trasporto scolastico

Nell’ambito della collaborazione tra il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Istruzione, che ha portato dal 2015 alla nascita dell’iniziativa “Gite scolastiche in Sicurezza”, anche la Sezione Polizia Stradale di Agrigento effettua numerosi controlli ai bus, al fine di rendere quanto più sicuro possibile il trasporto scolastico.

I controlli sono indirizzati soprattutto alla verifica della regolarità amministrativa dell’impresa di trasporto, all’idoneità del conducente e all’efficienza del veicolo. Nell’ultimo periodo i controlli sono stati intensificati, in considerazione del prevedibile aumento dei viaggi d’istruzione. Sono, infatti, ben 10 gli autobus controllati questa settimana, con partenze previste da vari Comuni della Provincia. Nell’occasione è stato controllato un mezzo in partenza da Agrigento e diretto a Siracusa ed è stata riscontrata l’inefficienza della portiera posteriore.

Infatti, dopo aver effettuato diverse verifiche, a motore spento la portiera non riusciva ad aprirsi, mettendo potenzialmente in pericolo l’incolumità dei passeggeri. Data la gravità di quanto accertato, al conducente del mezzo, oltre alla irrogazione di una sanzione pecuniaria, è stato intimato di non proseguire il viaggio se non dopo aver provveduto alla sistemazione della portiera o, comunque, alla sostituzione con altro mezzo efficiente.La gita è stata assicurata con l’invio da parte della Ditta di un autobus efficiente ed i ragazzi hanno potuto raggiungere la meta in sicurezza.