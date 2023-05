Sciacca, danneggiarono vasi durante il carnevale: due condanne

Il tribunale di Sciacca ha disposto la condanna a quattro mesi di reclusione (pena sospesa) nei confronti di 2 30enni. I due imputati sono stati ritenuti responsabili del danneggiamento di due vasi in via Campidoglio durante lo svolgimento del carnevale di Sciacca nel 2019.

Per uno dei due imputati è stato riconosciuto il beneficio della sospensione della pena condizionato allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita per un mese al comune. La difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Graffeo, aveva chiesto l’assoluzione.