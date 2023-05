Screening oncologico, oltre cento accessi al poliambulatorio di Agrigento

Successo di partecipazione ed adesioni all’iniziativa “E’ l’ora della prevenzione”, open day organizzato dall’Unità operativa centro gestionale screening ASP presso il poliambulatorio di Agrigento dedicato alla prevenzione oncologica. Nel corso della giornata di martedì scorso, 16 maggio, si sono registrati più di cento accessi: effettuate trentuno prenotazioni per la mammografia, trentadue per il Pap/Hpv test e ottanta inviti al ritiro presso le farmacie del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del colon retto.

Gli operatori del Centro Gestionale Screening, Rosa Montana Lampo e Maria Sole, e del Servizio di Epidemiologia, Valentina Vella e Samantha Simeone, hanno fatto promozione sia fra l’utenza afferente al poliambulatorio di via Giovanni XXII che fra gli stessi operatori sanitari e non sanitari della struttura. La referente degli screening oncologici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Angela Matina, fa sapere che la campagna con il logo “E’ l’ora della prevenzione” continuerà il suo percorso itinerante nella consapevolezza che il contatto diretto con i cittadini aiuta a “spaventare la paura” incrementando l’adesione agli screening che, ricorda, non necessitano della ricetta del medico di medicina generale e sono gratuiti.