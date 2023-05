Clochard trovato morto a pochi passi dalla stazione di Palermo, indagini in corso

Un uomo è stato trovato morto dopo un malore in via Oreto, a pochi passi dalla stazione. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, si tratterebbe di un clochard: non sono ancora state fornite le generalità. Il corpo, trovato disteso su un marciapiede all’ingresso di un bar di fronte alla chiesa di Sant’Antonio, è stata trovato da alcuni passanti, che hanno poi dato l’allarme.

La morte del clochard

Qualche giorno fa un clochard era morto sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo. Ad avvisare gli agenti di polizia alcuni passanti che hanno notato che l’uomo non si muoveva.

L’uomo si è sentito male, si è accasciato e non si è più rialzato. Il clochard si chiamava Costantin Niels Winfried, 41 anni, nato in Germania, è morto sotto i portici che separano via Ruggero Settimo e il parcheggio di piazzale Ungheria, dove da tempo alcuni senzatetto si rifugiano giorno e notte.

“A segnalare l’accaduto – ha raccontato un commerciante della zona – è stato un ragazzo che, notando la scena, si è avvicinato per sincerarsi delle condizioni dell’uomo, ha provato a scuoterlo prima di accorgersi che forse non respirava più”.