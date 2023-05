Sequestrati tre apparecchi illegali in un locale: 151 mila euro di multa

Giro di vite dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, insieme con la guardia di finanza, sugli apparecchi da gioco nei locali pubblici di Palermo. I controlli hanno portato al sequestro di tre apparecchi, giudicati non conformi. Tutti e tre erano installati in un locale del quartiere Oreto senza licenza per la somministrazione di cibi e bevande.

Gli apparecchi prevedevano vincite in denaro e non erano collegati alla rete telematica Adm. Sequestrato anche un distributore di chewing gum che in realtà consentiva di effettuare gioco d’azzardo. Sequestrato anche il locale, mentre il titolare dovrà pagare una maxi multa da 151mila euro. “Adm – spiega una nota – procederà al recupero del mancato versamento del Prelievo erariale unico da applicare sulle somme giocate, oltre a interessi e sanzioni”.