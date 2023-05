Uil Scuola contro regionalizzazione, Parasporo: “80mila firme, risultato importante”.

“Grazie anche all’impegno della Uil Scuola Sicilia sono state raccolte oltre 80mila firme in tutta Italia contro il progetto di regionalizzazione della scuola. Un risultato importante, per questo adesso chiediamo ai politici siciliani di portare avanti questa battaglia, anche a Roma. La proposta di legge di iniziativa popolare ha, infatti, tutte le carte in regola per arrivare in parlamento”. Lo afferma lo stesso segretario generale, Claudio Parasporo, che aggiunge: “E’ impensabile avere tante scuole per quante sono le regioni d’Italia, ognuna con diversi programmi e diverse risorse. Questo sindacato continuerà a difendere la scuola statale e nazionale, una scuola che unisce e non divide il Paese”.