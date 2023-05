Digitalizzare imprese artigiane, firmato accordo tra Cna Agrigento e Prismis

Promuovere la digitalizzazione a 360° delle imprese artigiane dell’agrigentino: è questo l’obiettivo del nuovo accordo siglato tra PRISMI S.p.AeCNATerritoriale di Agrigento(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa).

La partnershipverte su due temi. Il primo è riferito alla formazione. PRISMI S.p.A. sarà partner formativo ed informativo per tutti gli iscritti di CNA in merito alle tematiche legate al marketing digitale. Queste includono la presenza sul Web, per chi ancora ne è sprovvisto, e il miglioramento in termini di SEO per chi, invece, è già presente online.

L’altro tema, su cui si snoda l’accordo, è quello relativo aduna convenzione commerciale. Gli iscritti a CNA, che ancora non sono presenti sul web o che vogliono ottimizzare la loro presenza,avranno accesso ad una proposta agevolata per costruire, con il supporto di PRISMI S.p.A, un sito e la sua relativastrategiaSEO.

“Esseresempre più un player di innovazione,forte e distintivo per il Paese Italia e per regioni in grande crescita come la Sicilia: è questo l’obietto dell’accordo che abbiamo siglato con CNA Territoriale di Agrigento”:è il commento di Paolo Romiti, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Prismi, che poi aggiunge: “Vogliamo contribuire sempre di più alla digitalizzazione del paese e delle tante realtà artigiane che lo compongono”.

“Siamo ben lieti di avere raggiunto questa intesa con Prismi – sottolineano i vertici provinciali della Cna di Agrigento, Francesco Di Natale(Presidente) e Claudio Spoto(Segretario) – per offrire nuovi ed efficaci strumenti di digitalizzazione alle nostre imprese, alle prese, sempre più, con dinamiche di mercato fluide e interattive, che richiedono una qualificata e costante dimensione tecnologica nell’ottica di una maggiore visibilità e competitività”.

Alla cerimonia per la firma della convenzione, sottoscritta nella sede della Cna Agrigentina, presente anche il Segretario Regionale di Cna Sicilia, Piero Giglione, e il Regional Manager Area Sud Prismi Spa, Carmelo Sessa.