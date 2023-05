Maltempo in provincia di Agrigento, decine di interventi dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine

La forte tempesta di vento ha creato qualche danno e disagi in diverse zone dell’agrigentino. Decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, in alcuni casi collaborati da carabinieri, polizia di Stato, e polizia Municipale. Alberi e rami spezzati sono piombati sulla sede stradale, pali dell’illuminazione pubblica divelti cosi come la cartellonistica e la segnaletica. Fortunatamente non si sono registrati feriti.