Agrigento, sequestrati 30 chili di cocaina per un valore di 3 milioni di euro

Maxi sequestro di cocaina ad Agrigento. La squadra mobile, con l’ausilio delle Volanti, ha arrestato un corriere che trasportava in auto ben trenta chilogrammi di polvere bianca. Si tratta del più grosso sequestro di cocaina effettuato in provincia di Agrigento. Il blitz è scattato nella notte nei pressi del centro cittadino. Il corriere era a bordo di un’auto e la droga era nascosta in alcune scatole nel portabagagli. Lo stupefacente, che in un primo momento sembrava hashish, era peraltro ricoperto da caffè e oleato con del detersivo per evitare l’eventuale fiuto dei cani.

Circostanza questa che, insieme all’ingente quantità, non lascia dubbi: ad operare è una organizzazione di professionisti, con rodati agganci e metodi ben studiati. Il corriere, che potrebbe essere un ingranaggio esterno all’associazione ma che gode di fiducia e dietro lauto compenso corre notevoli rischi, è stato arrestato e adesso si trova in carcere in attesa della convalida del provvedimento.