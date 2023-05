Codici: l’emergenza senza fine del sovraindebitamento, crescono le richieste di aiuto da parte di chi è in difficoltà

Dal mutuo al prestito, passando per le bollette. Sono tanti i cittadini che negli ultimi mesi hanno fatto fatica a rispettare le scadenze. Numerose le famiglie in difficoltà, come testimoniano le segnalazioni raccolte dagli Sportelli dell’associazione Codici.

“Il presente è molto complicato – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e le previsioni per il futuro non sono incoraggianti. In un quadro del genere le difficoltà emergono in maniera ancora più netta. Il carrello della spesa è sempre più caro, sul versante energetico le tensioni restano e l’inflazione continua a pesare. Le ricadute per i consumatori sono pesanti e rispettare le scadenze dei pagamenti per molti è un’impresa, a volte impossibile. C’è chi salta la rata del mutuo, chi del prestito e chi fatica a sostenere i costi delle bollette. Situazioni difficili che si trascinano da mesi e che arrivano dall’esperienza drammatica della pandemia, che ha avuto conseguenze sul piano economico, oltre che sanitario e sociale, devastanti. Sono numerose le segnalazioni che riceviamo. Nonostante i sacrifici e le rinunce, purtroppo ci sono tante situazioni difficili ed anche a rischio. È bene ricordare, infatti, che in alcuni casi il sovraindebitamento può sfociare nell’usura. Un pericolo concreto, una minaccia reale e costante, aggravata dalla paura delle vittime di denunciare. Sono tutti elementi che rendono la situazione estremamente delicata”.

Gli Sportelli dell’associazione Codici sono a disposizione dei cittadini in difficoltà per verificare la situazione economica ed individuare la strada migliore per liberarsi dal peso dei debiti. Un’attività di assistenza che riguarda anche il sovraindebitamento e l’usura. È possibile segnalare il proprio caso e chiedere assistenza telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.