Dipendenti senza stipendio, Dc presenta disegno di legge per tutelare personale Consorzio Bonifica

Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars, e il collega Ignazio Abbate, hanno presentato un disegno di legge per tutelare il personale dei Consorzi di Bonifica nel caso in cui le somme degli enti per i quali lavorano vengano pignorati.

È quanto accaduto ai dipendenti del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, senza stipendio dallo scorso mese di febbraio, perché l’ente ha subito una sentenza di condanna e tutte le somme a disposizione sono state pignorate.

La proposta di norma presentata da Pace e Abbate è finalizzata a vincolare, con la modifica della denominazione del capitolo del bilancio regionale, le somme degli enti destinate agli stipendi del personale, in modo da renderle impignorabili.

All’assessorato regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, viene inoltre chiesto di “reperire dei fondi extra, quale contributo straordinario, affinché gli stipendi arretrati dal mese di febbraio possano essere pagati agli aventi diritto”.