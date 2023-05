Questura di Agrigento: operazione brillante antidroga della locale squadra mobile e dell’upgsp

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SEGRETARIO NAZIONALE GENERALE ALLETTO ANTONINO E SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE MP ALFONSO IMBRO’:

L’operazione di Polizia Giudiziaria condotta oggi dagli Uomini della locale Squadra Mobile e dell’UPGSP diretti magistralmente, rispettivamente dal Dr. Minardi e dal Dr. Montana, riempie di gioia tutta la Questura di Agrigento, che saluta in questo modo il recente insediamento del Questore Ricifari.

Una attività antidroga eccellente effettuata soprattutto dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato Agrigentina che con passione e dedizione hanno tolto dal mercato della droga ben 30 kg. di cocaina destinati ad ammalare l’economia della nostra Provincia e la salute dei tanti giovani che sempre più spesso cadono in queste micidiali trappole del consumo di una sostanza che è considerata erroneamente d’elite.

Un sequestro elevato di una particolare sostanza stupefacente, la cocaina, mai registrata, che si ricordi, nella nostra Provincia.

Questo rafforza l’idea che ad Agrigento non possono essere sottratte risorse umane nei settori del controllo del territorio e dell’investigazione pura.

Spesso Agrigento è su tutte le cronache per il fenomeno dell’Immigrazione clandestina, con i mercanti di esseri umani, che, a nostro giudizio, non rimane l’unico fenomeno da controllare ed arginare. Certamente l’immigrazione è un settore che sottrae energie in termini di risorse umane, sembra, però, che l’attuale Governo, con a Capo il Ministro dell’Interno PIANTEDOSI, esperto nel settore, essendo stato nostro Vice Capo della Polizia in un recente passato, ne sia cosciente appieno ed è per questa ragione che siamo fiduciosi affinché questa Provincia non sia più teatro di efferati delitti, nella certezza che avremo ulteriori ed importanti risultati nei confronti della criminalità comune ed organizzata e quindi finanche contro il traffico della droga e delle armi.

23.03.2023