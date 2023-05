In arrivo gratis il contatore idrico intelligente nel Palermitano

Arriva lo smart meter nella provincia di Palermo, il nuovo contatore idrico digitale che Amap porta gratis a casa. Un’azione compresa nell’ambito di un progetto strategico che contribuirà alla trasformazione digitale dell’azienda. Iniziativa che si concretizza con la sostituzione dei misuratori d’utenza attuali con contatori elettronici di nuova generazione. Il progetto è previsto dal piano degli interventi di Amap, la società che gestisce il servizio idrico in una quarantina di Comuni della provincia Palermitana, nel rispetto della normativa nazionale sugli strumenti di misura. Si da quindi seguito al decreto del ministero dello Sviluppo economico del 21 aprile 2017 e della regolamentazione dell’Arera, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

La garanzia dei misuratori

I dispositivi elettronici smart meter garantiscono facilità di lettura, misura puntuale dei consumi e verifica in tempo reale di eventuali anomalie. Grazie all’innovativa tecnologia radio, successivamente, sarà possibile eseguire la tele lettura. Quindi leggere a distanza i consumi e calcolare la fattura sulla base dei volumi effettivamente consumati. La sostituzione del contatore, totalmente gratis per il cliente, si svolgerà per zone secondo le indicazioni riportate sul sito di Amap. A eseguirla saranno operatori delle società incaricate dalla municipalizzata muniti di tesserino di riconoscimento.

Utenti informati

Nei giorni che precedono la sostituzione del misuratore, l’utente sarà informato della sostituzione con una comunicazione lasciata dagli incaricati. Il servizio di sostituzione sarà attivo dalla prima decade del prossimo mese di giugno. Per ogni eventuale dettaglio sarà possibile contattare il numero verde 800915333.

Di Martino: “Verso la digitalizzazione”

“Un intervento che va nella direzione di una sempre maggiore efficienza del nostro servizio – sottolinea Alessandro Di Martino, amministratore unico di Amap – e rientra nei canoni di trasparenza nei rapporti con l’utente. Proprio per incentivare l’uso di dispositivi moderni e di massima precisione abbiamo deciso di effettuare la sostituzione senza alcun costo per il cittadino. Una maniera per condividere passaggi essenziali della nuova veste della nostra azienda impegnata in sfide sempre più complesse e sempre nel rispetto degli interessi dell’utente, sia a Palermo che nei comuni della provincia”.