Agrigento, turista derubato mentre cena al ristorante

Un turista originario di Mantova, in visita ad Agrigento, è stato derubato mentre si trovava seduto a cena in un ristorante. Lo spiacevole episodio è avvenuto in un locale in via Atenea, via principale della città.

L’uomo si trovava in compagnia di una comitiva, dopo una giornata trascorsa tra le bellezze di Agrigento, quando qualcuno gli ha sottratto il borsello. All’interno dell’accessorio vi erano 100 euro in contanti, i documenti e alcune carte di credito.

È stato il turista, al momento di pagare, ad accorgersi del furto. Immediata la chiamata alla polizia che è intervenuta sul posto. Al via le indagini per risalire al responsabile. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza.