Il padre gli nega i soldi per la droga, lo aggredisce e viene arrestato

Un 45enne è stato arrestato dalla polizia nel Catanese dopo che per l’ennesima volta ha aggredito l’anziano padre per farsi consegnare denaro per acquistare la droga. Era stata la vittima ad avvisare le forze dell’ordine.

Il figlio, già nell’aprile scorso ammonito dal questore per analoghe aggressioni, deve rispondere di estorsione e atti persecutori, in violazione dell’ammonimento per violenza domestica.

Il 45enne, ricevuta una somma di denaro ritenuta esigua, dapprima si è allontanato dopo essersi accorto che il padre aveva chiamato la polizia, poi è tornato indietro pretendendo quanto voleva e minacciando di distruggere le suppellettili di casa. Gli agenti hanno bloccato l’aggressore, che si era chiuso in una stanza, e lo hanno portato in commissariato, dove il padre lo ha denunciato.