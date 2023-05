Alessandria della Rocca, 830 mila euro per consolidare il centro abitato

La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ha pubblicato la gara per il consolidamento del centro abitato di Alessandria della Rocca, nell’Agrigentino. L’importo dell’appalto è di 830 mila euro, il termine entro cui presentare le offerte è il 19 giugno.

La zona oggetto dell’intervento si trova a monte del quartiere Portella, in prossimità del bivio per San Biagio Platani e a poca distanza da via Nazionale, e nel corso degli anni ha subito una serie di smottamenti e di movimenti franosi che hanno interessato diverse parti del tracciato viario e l’area circostante.

Tra le cause del dissesto, la mancata regimentazione delle acque superficiali meteoriche provenienti da monte. Nella stagione invernale, tra l’altro, in concomitanza di forti piogge, le acque non convogliate negli impluvi naturali hanno causato l’allagamento di molti fabbricati. Tra le opere previste, la realizzazione di una paratia di pali in cemento armato collegati in testa da un cordolo e la costruzione di un canale di gronda.