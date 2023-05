Campobello di Licata, lezioni di educazione stradale nella scuola dell’infanzia, primaria e media

Anche per quest’anno scolastico la Polizia Municipale è stata invitata dall’istituto comprensivo San Giovanni Bosco a svolgere lezioni di educazione stradale nella scuola dell’infanzia, primaria e media. Le lezioni sono cominciate con i bambini della scuola della infanzia Pascoli e a seguire Edison e Carnevale, mentre a breve le lezioni si terranno alle primarie Don Bosco e Pascoli. Grande l’entusiasmo e curiosità dei bambini della Pascoli che hanno giocato con i Vigili urbani in modo divertente per conoscere la segnaletica stradale e attraverso l’uso di cartoni animati sul tema delle regole stradali.

La civica amministrazione nonché la scuola ringrazia corpo municipale per le preziosa attività svolta.

GIOVANNI BLANDA