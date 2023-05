Sanità, dieci nuove auto per il servizio Seus 118

Arrivano dieci nuove auto Dacia per il servizio logistico della Seus 118 in Sicilia. Saranno utilizzate dalle squadre operative h24, sia per gli interventi di manutenzione delle ambulanze del 118 che per il servizio di trasporto organi, tessuti e cellule.

I nuovi mezzi prendono il posto di dieci delle trenta auto in dotazione alla Seus, proseguendo un avvicendamento partito dalla sostituzione di quelle più vecchie.

“Oltre che sull’aggiornamento professionale dei nostri operatori – afferma il presidente della Seus Riccardo Castro – stiamo intervenendo anche sul versante dei mezzi in dotazione, sia relativamente alle ambulanze che al servizio logistico. Tutto ciò contribuirà a potenziare e migliorare ulteriormente il servizio di emergenza-urgenza 118 e le altre attività di pertinenza della Seus”.