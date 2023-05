In auto con 20 grammi di cocaina, giudizio immediato per due

Giudizio immediato per un riberese e un tunisino arrestati dopo essere stati sorpresi in auto con venti grammi di cocaina. La prima udienza è fissata il 3 luglio davanti il giudice monocratico del tribunale di Termini Imerese.

I due soggetti sono stati arrestati lo scorso mese dalla polizia stradale. Gli agenti li hanno fermati per un controllo nei pressi di Buonfornello, a Campofelice di Roccella. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda. Il tunisino ha subito consegnato una dose di cocaina ma, dopo una perquisizione, sono saltati fuori altri venti grammi occultati nella ruota posteriore del veicolo.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Fabio Modica Inglima e Giovanni Forte.