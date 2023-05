Nasce in Sicilia l’associazione “Prima Difesa”, grazie all’impegno sociale del suo fondatore avv. Alessandro Strano. Nominato vice presidente nazionale. l’avv. Massimo Sciacca e presidente delle sedi territoriali siciliane Linda Moceri. Sul territorio siciliano è presente con i suoi organismi di composizione della crisi e si rivolge a cittadini, professionisti e imprese che non riescono piú a pagare i loro debiti e versano in uno stato di sovra indebitamento.

“Prima Difesa” si avvale di una rete di professionisti, avvocati e commercialisti (gestori della crisi), che forniscono supporto e assistenza per trovare una soluzione al sovra indebitamento, mediante l’accesso alle cosiddette procedure di composizione della crisi, da proporre dinanzi al Tribunale.

Grazie al patrocinio gratuito di numerosi Comuni, assicura sportelli informativi che fungono da catalizzatore delle richieste presentate dai soggetti sovra indebitati. Siglato il protocollo d’intesa con Lercara Friddi, Cinisi e Chiaramonte Gulfi.