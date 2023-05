Siculiana, locale senza autorizzazioni: chiusura e multa

La guardia di finanza della Tenenza di Porto Empedocle, a margine di un controllo effettuato, ha rilevato irregolarità in un bar nel centro di Siculiana. L’attività commerciale, regolarmente aperta al pubblico, è stata chiusa e il titolare multato con una sanzione amministrativa ancora da quantificare.

I finanzieri hanno riscontrato diverse anomalie anche di natura fiscale come la mancanza di partita iva e della licenza per poter operare. Criticità anche nella modalità di accesso all’attività commerciale. Per questo motivo il locale è stato chiuso e il titolare, adesso, rischia anche una denuncia.