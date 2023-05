Allarme invasione suini nel Palermitano, scattano misure di sicurezza

L’Ente Parco delle Madonie ha attivato tre numeri telefonici per segnalare avvistamenti di suini in aree urbane, extraurbane e aree agricole che si trovano all’interno del parco. Lo rende noto il commissario straordinario dell’Ente, Salvatore Caltagirone. “Il personale dell’Ente, a seguito delle richieste telefoniche pervenute – afferma -, effettuerà una prima valutazione di accertamento sulla base dei dati tecnici acquisiti. Procederà successivamente ad individuare fisicamente le zone segnalate, mediante sopralluoghi. L’intento, è quello di mitigare eventuali rischi e danni a cose e persone”.

Le misure di sicurezza

L’obiettivo è quello di razionalizzare allo stesso tempo gli interventi di salvaguardia e di sicurezza sul territorio. Attraverso sopralluoghi effettuati nel più breve tempo possibile, sarà individuata la metodologia più idonea da applicare. Sessione di selecontrollo con selettori accreditati per verificare, nei luoghi, la sussistenza di condizioni minime di sicurezza. Tra le misure di sicurezza quelle dei 2 chilometri fuori dai centri abitati, l’assenza di vegetazione fitta e d’infrastrutture abitate o trafficate. Nei casi in cui non fosse possibile effettuare la “battuta”, si procede alla collocazione di appositi chiusini di cattura mobili.

I numeri da contattare

“Di fronte a questa emergenza, per ora all’ordine del giorno – afferma Castiglione -, nonostante le misure già attuate, è necessario fornire una corretta informazione ai cittadini. In modo da prevenire eventuali momenti di preoccupazione e pericoli connessi alla presenza dei cinghiali anche in aree urbane”. I numeri telefonici per segnalare la presenza di suini al Parco delle Madonie sono: 0921/684059, 0921/684023, 0921/684040. Per conoscere i dettagli del servizio si potrà consultare il sito dell’Ente Parco delle Madonie www.parcodellemadonie.it.

Problemi anche alla viabilità

Oramai da tempo è scattato l’allarme dell’invasione di suini o cinghiali nelle Madonie. Diventa un pericolo anche per la viabilità. Nei giorni scorsi il conducente di un’Audi Q3, mentre procedeva sulla statale 113, nei pressi della stazione di Cerda, si è scontrato con un grosso suino. La sua auto si è cappottata riportando gravi danni. Per fortuna l’uomo che era alla guida non ha riportato gravi conseguenze. Sempre sulla strada statale 113 un grosso cinghiale di oltre 70 chili, qualche giorno fa, ha urtato contro due autovetture che da Termini Imerese procedevano in direzione Sciara. L’animale morto è stato abbandonato, fino al tardo pomeriggio, sul ciglio della strada. Consistenti i danni causati alle due auto, una Golf e una Panda, fortunatamente anche in questa circostanza i conducenti e i passeggeri non hanno riportato conseguenze.