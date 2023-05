Campobello di Licata, ordinanza per traffico veicolare per la manifestazione “La Notte italiana”

Il sindaco di Campobello di Licata, Antonio Pitruzzella, ha firmato un’ordinanza sulla viabilità in via Luigi Giglia per la manifestazione “La Notte italiana – Loco Eventi, in programma il giorno 1 giugno. Disposta la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta dalle ore 19 dell’1 giugno alle ore 4 mattutine del giorno 2.

Ordinato anche il divieto di vendita di alcol e bevande alcoliche in qualsiasi contenitore di vetro e divieto di bevande in contenitore di lattine.

GIOVANNI BLANDA