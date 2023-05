Domenica di incidenti nel Ragusano. Un motociclista è rimasto ferito in uno schianto SP 66 Marina di Modica – Pozzallo: l’uomo è ricoverato in gravi condizioni. Altro scontro sulla Modica Scicli in contrada Balata, dove un’auto si è ribaltata: sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Scicli e il 118.