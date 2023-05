Ecco i 14 sindaci eletti in provincia di Agrigento

Tante riconferme, alcuni ritorni e qualche novità. Urne chiuse in provincia di Agrigento dove in quattordici comuni si è votato per il rinnovo del consiglio e dell’amministrazione comunale. Tutti gli occhi erano puntati su Licata, il comune più popoloso chiamato al voto, dove non sarà necessario il turno di ballottaggio. Angelo Balsamo è stato eletto sindaco al primo turno, conquistando oltre il 60% delle preferenze. Si tratta di un ritorno per lui alla guida del comune che aveva già amministrato nel 2013. Una vittoria schiacciante per il centrodestra che si presentava compatto alla tornata elettorale.

A Menfi, dopo un testa a testa serrato, a spuntarla è Vito Clemente. Il nuovo sindaco, che succede a Marilena Mauceri, ha avuto la meglio sul candidato Ludovico Viviani. A Ravanusa trionfa Salvatore Pitrola, candidato forte della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro ma sostenuto anche dal Pd, M5S, Articolo Unico e dalla lista civica “Ravanusa Aperta”. Pitrola ha avuto la meglio sugli altri tre candidati: gli avvocati Kabiria Loggia e Lillo Massimiliano Musso e Vito Ciotta. A Castrofilippo la novità si chiama Totò Gioacchino Baio. Il neo sindaco ha battuto il primo cittadino uscente Badalamenti e la candidata Ilenia Dainotto. A Sambuca di Sicilia vince Giuseppe Cacioppo, già vicesindaco in carica. Prende il posto di Leo Ciaccio. L’ingegnere edile Vincenzo Galifi, 33 anni, è il nuovo sindaco di Burgio. Galifi, al secondo tentativo, è riuscito a vincere le elezioni e sconfiggere il sindaco uscente Matinella. A San Giovanni Gemini il nuovo sindaco è Dino Zimbardo. Il neo primo cittadino ha avuto la meglio su Giovanni Miceli e Rito Compilato

Tante, come detto, le riconferme. Alonso Provvidenza, candidato del Partito Democratico, stravince le il confronto con Paolo Pilato ed è sindaco di Grotte per il secondo mandato consecutivo:“Sono felice e soddisfatto, i cittadini grottesi hanno dimostrato ancora una volta di essere cittadini liberi”. Conferma anche a Calamonaci dove il sindaco uscente Pino Spinelli è stato rieletto dopo essersi affermato sul giovane candidato Scorsone. A Cianciana è stato nuovamente eletto Martorana, sindaco uscente. A Lucca Sicula arriva la conferma di Salvatore Dazzo, al suo secondo mandato consecutivo. A Sant’Angelo Muxaro arriva la riconferma per Angelo Tirrito che amministrerà il comune per altri cinque anni: “Ce l’abbiamo fatta, continuano il nostro lavoro per altri 5 anni”. Francesco Cacciatore è stato rieletto sindaco di Santo Stefano Quisquina. Il sindaco uscente era l’unico candidato e il solo avversario era il raggiungimento del quorum. Un problema che non si è mai di fatto palesato e già ieri sera, alla prima chiusura delle urne, il quorum era stato raggiunto con oltre il 50%. Per Cacciatore si tratta del terzo mandato.