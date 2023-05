Elezioni Organi Superiori Unipa: Gli Agrigentini Milisenda, Ciotta e Gulisano candidati

Giorno 30 e 31 Maggio tutta la popolazione studentesca di UNIPA è chiamata a votare per il rinnovo dei Rappresentanti degli Studenti agli Organi Superiori. Gli organi per cui la popolazione studentesca dell’Università di Palermo è chiamata a esprimere la propria preferenza sono il Consiglio di Amministrazione dell’ERSU (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario), il Consiglio di Amministrazione Unipa , il Senato Accademico e il CSU (Comitato per lo Sport Universitario). Inoltre, per le votazioni per il rinnovo della rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione dell’ERSU possono partecipare, oltre agli studenti di UNIPA, gli studenti e i dottorandi di UNIPA, LUMSA di Palermo, Accademia di BBAA. di Palermo, Accademia di BBAA. di Trapani, Accademia di BBAA. di Agrigento, ABADIR di San Martino delle Scale, Conservatorio di Musica di Palermo, Conservatorio di Musica di Trapani, Istituto Musicale di Ribera.

“Le associazioni Intesa Universitaria, RUM – Rete Universitaria Mediterranea, UDU Palermo – Unione degli Universitari, Reazione, AISA e Alfaomega da anni combattono all’interno di UNIPA per tutelare i diritti degli studenti dell’Ateneo palermitano e dar voce alle loro istanze. Da decenni le nostre realtà studentesche portano avanti un progetto fondato sulla sana rappresentanza, con tenacia, passione e dedizione. E anche questa volta chiediamo il sostegno degli Studenti, affinché, tramite le proposte e battaglie portate avanti in questi anni, ci venga concessa la possibilità di continuare a difendere i diritti di tutti gli studenti dell’Università di Palermo e non solo” – Afferma il camastrese Calogero Sabella, Presidente dell’Associazione Intesa Universitaria.

Le parole del Candidato al Consiglio di Amministrazione dell’ERSU Giovanni Milisenda Per il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, il candidato dell’associazione Intesa Universitaria, il racalmutese Milisenda dichiara: “Oggi ho il piacere di condividere con voi la mia candidatura al Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Palermo, l’Ente che eroga servizi essenziali per lo studente come borse di studio, posti letto nelle residenze e il servizio mensa. L’ERSU è un mondo che ho imparato a conoscere nel tempo, vivendo già da due anni in una Residenza Universitaria e comprendendo a pieno quali sono l’esigenze degli studenti nelle residenze. Negli anni abbiamo raggiunto diversi obiettivi, ma abbiamo il DOVERE DI NON FERMARCI QUI PERCHÉ NON POSSIAMO ACCONTENTARCI. A tutti i miei colleghi chiedo oggi chiedo sostegno e di dare continuità a questo percorso, del resto Da soli si va veloci, insieme si va lontano.”

Elezioni Organi Superiori Unipa: Le parole del Candidato al Consiglio di Amministrazione Sergio Ciotta Per il Consiglio di Amministrazione, il narese dell’associazione Intesa Universitaria, candidato al Consiglio di Amministrazione Unipa, dichiara: “Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo è l’organo di indirizzo strategico che viglia sulla sostenibilità finanziaria dell’ateneo e si occupa della tassazione studentesca e la mia candidatura oggi vuole essere il coronamento di un percorso di sana rappresentanza, iniziato dagli amici e i colleghi di Intesa Universitaria, ormai più di 20 anni fa.

Abbiamo ottenuto diversi risultati per tutti gli studenti dell’ateneo palermitano, come la tripartizione delle tasse in tre rate per rendere l’impegno economico delle famiglie meno gravoso e abbiamo intenzione di raggiungerne altri, come un ulteriore riduzione sulla tassazione e un miglioramento della sicurezza in tutti gli spazi universitari. A tutti i miei colleghi chiedo oggi non un voto ma un consenso, affinché davvero i vostri ed i nostri diritti possano essere le nostre battaglie, e sono sicuro che tutti insieme possiamo fare qualcosa di grande.”

Le parole della Candidata al CSU Serena Gulisano Per il CSU (Comitato Sportivo Universitario) la candidata dell’associazione Intesa Universitaria Serena Gulisano, dichiara: “Purtroppo lo sport è stato spesso dimenticato, anche prima della pandemia, all’interno del panorama universitario. In questi mesi ci siamo accorti ancora di più di quanto il ruolo dell’attività sportiva sia fondamentale per un benessere fisico e psicologico. Quello che proponiamo è un cambio di marcia del ruolo del Comitato Sportivo Universitario all’interno di UniPa, che è stato spesso messo in secondo piano.

Il primo obiettivo che ci prefissiamo è la riqualificazione della fossa della Garofala per creare un percorso pedonale tra la cittadella e la sede del CUS e il miglioramento delle attrezzature per l’allenamento nelle varie sedi Universitarie. Augurando a tutti i candidati un grosso in bocca al lupo, chiedo di riporre in noi la vostra fiducia affinché possiamo continuare a rappresentarvi con lo spirito e l’entusiasmo che ci ha sempre contraddistinti”.

Insieme agli studenti agrigentini, sarà candidato al senato accademico lo Studente Andrea Messina dell’Associazione Rum – Rete Universitaria Mediterranea.