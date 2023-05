Sindaco Cinisi si dimette, eletto al Consiglio di Giustizia Amministrativa

Dopo 9 anni di governo ininterrotto, Giangiacomo Palazzolo si dimette da sindaco di Cinisi. Lo fa per andare a ricoprire un incarico prestigioso che gli è stato conferito dal Senato. Vale a dire alla presidenza del consiglio di giustizia amministrativa. I due incarichi sono incompatibili e dunque Palazzolo ha dovuto fare una scelta.

Il dimissionario: “Devo tutto a Cinisi”

“Con gratitudine e sincero affetto, ti dico che, dopo 10 anni, da 5 minuti non sono più sindaco di Cinisi per adempiere nel rispetto della Legge l’incarico del Senato di far parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Devo tutto alla Comunità di Cinisi. Ti abbraccio forte forte”. Con questo messaggio che corre sui social, nelle chat e nella messaggistica istantanea Giangiacomo Palazzolo ha comunicato ai cittadini di Cinisi l’atto dovuto.