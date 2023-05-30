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Canicattì, Convocazione Consiglio Comunale ordinario per le ore 9,30 di lunedì 5 giugn

Scritto da il 30 maggio 2023, alle 07:19 | archiviato in Politica, Politica Canicattì. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

SI COMUNICA, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE ORDINARIA (COMMA 3 ART. 49 DEL SUDDETTO VIGENTE REGOLAMENTO), PER LE ORE 9,30 DI LUNEDI’ 5 GIUGNO 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 10,30 IN SECONDA CONVOCAZIONE che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.
SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.
3. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 163 COMMA 4 DEL D.Lgs.n. 50/2016”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 18147 DEL 08/05/2023, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: C. SCIABARRA , G. CILIA, F. FALCONE, G. LALICATA, E G. LO GIUDICE;
4. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE – MODIFICA DELL’ART. 31 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 18455 DEL 9/05/2023, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE : DARIO CURTO;
5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “PRESA D’ATTO APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2021 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF COME INTEGRATO E MODIFICATO DALLA DELIBERAZIONE N. 493/2020/R/RIF” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 20078 DEL 18/05/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 6 D.SSA A. LA CARRUBBA;
6. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “PRESA D’ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CICLO RIFIUTI PER GLI ANNI 2022-2025 APPROVATO DA SRR 4 ATO4 AGRIGENTO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 20134 DEL 18/05/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 6 D.SSA A. LA CARRUBBA;

7. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “NOMINA COMMISSIONE COMUNALE AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI (2024-2025)” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 20841 DEL 25/05/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 1 D.SSA M. CIGNA;
Si precisa che:
a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;





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