Commissione tecnica specialistica. Gennuso (FI) “Riforma utile ed efficace. Bene semplificazione e rapporto con Ordini”

Lo dichiara Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia commentando il provvedimento del Governo regionale appena approvato per la riforma della Commissione Tecnica Specialistica (CTS) che rilascia i pareri ambientali di competenza regionale.

“Il Presidente Schifani – ricorda Gennuso – si era impegnato ed oggi affronta concretamente una situazione insostenibile di lungaggini e complessità di procedure spesso aggrovigliate su sé stesse, che aveva portato a tantissime lamentele e segnalazioni da parte di imprese, professionisti e semplici cittadini.”

“Il provvedimento del Governo – prosegue il deputato di Forza Italia – ha accolto le istanze che avevamo portato, per accelerare l’iter di rilascio dei pareri.

La prima è l’introduzione della composizione numerica “flessibile” dei gruppi istruttori in seno alle sottocommissioni. Di volta in volta, gli stessi potranno essere integrati, in momenti di particolare sovraccarico o quando saranno richieste competenze specifiche, con componenti di altre sottocommissioni.

È stata poi disciplinata la possibilità di incontri tra soggetto proponente e Commissione, con videoconferenze registrate, riducendo così ulteriormente i tempi di esame delle pratiche.

Infine, accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, è stato istituito un tavolo tecnico permanente (composto anche da rappresentanti degli Ordini di ingegneri, geologi, chimici e agronomi) che predisporrà apposite Faq, da rendere pubbliche per chiarire le modalità di svolgimento delle istruttorie.”

Per Gennuso quindi “non possiamo che esprimere il plauso al Presidente Schifani, all’assessore Pagana e a tutta la Giunta per un provvedimento concreto ed efficace, che renderà più veloci i lavori della Cts a vantaggio della Sicilia e della sua economia.”