Aeroporto, Movimento Liberi e Solidali: “Non illudiamo agrigentini con false promesse”

“Noi non vogliamo scegliere tra strade, treni e aerei! Almeno il 40% dei fondi del Pnrr devono essere destinati al sud: noi vogliamo tutto!”

Lo dichiarano i consiglieri del movimento Liberi e Solidali, Bongiovi, Hamel e Zicari, inserendosi nel dibattito sulle infrastrutture e proseguono: “Chiederemo una audizione in IV Commissione Ars per avere notizie sulla chiusura dell’anello autostradale Gela/Castelvetrano, sulla Agrigento/Palermo, sulla tangenziale di Agrigento e sui viadotti Morandi e Maddalusa e sulle prospettive di treni più veloci. In merito all’ aeroporto da bravi Agrigentini Doc ci speriamo e crediamo. Auspichiamo, però, un atteggiamento serio e responsabile da parte della politica: No alle false promesse! Crediamo che gli Agrigentini meritino soprattutto sincerità! Se c’è davvero la volontà di realizzare l’aeroporto ad Agrigento, anche a costo di avere una infrastruttura che necessita di aiuto per sostenersi (sarebbe un investimento sullo sviluppo del nostro territorio! Una misura compensativa per l’arretratezza di reti ed autostrade a cui ci hanno condannato!) Si! Assolutamente sì! Ma a patto che la politica prenda un impegno serio e formale! Che venga subito indicata tempistica di realizzazione, luogo e asse di investimento! Se invece deve essere un tema da propaganda elettorale senza reale prospettiva o intenzione di realizzarlo, che la politica non crei false illusioni come fatto in passato!

La storia ci insegna che da più di sessant’anni si parla di costruire un aeroporto in Provincia di Agrigento. Dalla proposta del 1969 dell’on Oscar Luigi Scalfaro ad oggi. Un flipper, per non dire un flop, che ha coinvolti quasi tutti i volti della politica locale, Deputati, Ministri, Sindaci, Presidenti della Regione e della Provincia.”