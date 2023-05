Cammarata individuata come sede di uno dei presidi rurali dei vigili del fuoco

Cammarata è stata individuata come sede per uno dei tre presidi rurali dei vigili del fuoco che verranno aperti in Sicilia. “Se ne parla da tantissimi anni ed ora è finalmente realtà. Un risultato che ci inorgoglisce e del quale mi preme ringraziare l’ex Comandante Merendino che ha iniziato l’iter e il Comandante Provinciale Antonio Giulio Durante, per aver proseguito e condotto con entusiasmo il lavoro”, dichiara il sindaco Mnagiapane.

“Ancora una volta ha vinto il gioco di squadra. Non era un obiettivo semplice da raggiungere, ci lavoriamo da mesi e adesso ci siamo riusciti e possiamo affermare con orgoglio di essere uno dei 3 presidi presenti in Sicilia. Abbiamo ovviamente individuato il locale idoneo e trovato le risorse per adeguarlo. Questo è un grande risultato, che ci permetterà sicuramente di migliorare l’attività di prevenzione e la capacità di pronto intervento sul territorio, contrastando così gli incendi boschivi che annualmente colpiscono il nostro territorio”, conclude il primo cittadino.