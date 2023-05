Controlli nei cantieri, due denunce e sanzioni per oltre 30 mila euro

I titolari di due cantieri edili nelle Eolie sono stati denunciati dai carabinieri che hanno scoperto 4 lavoratori in nero e irrogato sanzioni per oltre 30mila euro. I militari hanno passato al setaccio tre cantieri allestiti nelle località Malfa e Santa Maria Salina, accertando violazioni alla normativa di settore in due. In particolare sono state contestate l’omessa formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e la mancata dotazione dei dispositivi di protezione individuale.

Inoltre il personale non era stato sottoposto alla prescritta visita medica e alla formazione sui rischi dell’attività in cantiere. I due titolari non in regola sono stati denunciati e a loro carico sono state irrogate ammende e sanzioni per oltre 30.000 con la contestuale sospensione delle due attività e l’obbligo di regolarizzare la posizione di quattro lavoratori in nero, sorpresi dai carabinieri durante le verifiche ispettive.