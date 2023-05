Cuccioli abbandonati lungo la Statale 115 in cerca di una casa

Nei giorni scorsi lungo la strada statale 115 tra Porto Empedocle e Siculiana sono stati messi in salvo sette cuccioli di cane che vagavano nel buio col rischio di essere investiti.

A salvarli è stata la signora Carmen Zambito che di ritorno verso casa mentre era in macchina con il figlio ha notato i cagnolini. Non c’ha pensato due volte, è scesa dall’auto ed ha portato i cuccioli a casa in attesa che qualcuno di buon cuore possa adottarli.

Chiunque voglia adottarli basta comporre il numero 389 245 5092.