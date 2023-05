Siculiana, nasce la Comunità energetica rinnovabile

Il consiglio comunale di Siculiana, nella seduta di ieri, ha approvato l’atto costitutivo e lo statuto per la costituzione della comunità energetica rinnovabile (Cer), che consentirà la partecipazione ai bandi del Pnrr.

”Una scelta importante – ha dichiarato il sindaco Peppe Zambito – per scommettere sul futuro della nostra comunità e sviluppare una strategia ambientale in grado di ridurre i costi dell’energia, avviando un sistema virtuoso in rete. Una comunità energetica consiste in un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. La Comunità energetica prevede il coinvolgimento di una serie di soggetti privati e/o pubblici, i quali costituiscono un ente legale, che scelgono di produrre energia elettrica pulita, autoprodotta e condivisa attraverso fonti rinnovabili come gli impianti fotovoltaici, a prezzi accessibili ai propri membri. Andiamo avanti, costruiamo il presente, guardiamo al futuro”.