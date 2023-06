Agrigento, ecco i divieti di balneazione per l’estate 2023

Ci avviciniamo alla stagione estiva e come ogni anno tornano i divieti di balneazione; a firmare la nuova ordinanza che durerà fino al 31 ottobre è il primo cittadino Franco Miccichè.

Divieto di balneazione per la stagione 2023 nei seguenti tratti di mare e di costa:

a) Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per Inquinamento:

Foce Fiume Naro: 200 m. dx – 200 m. sx lunghezza tratto m. 400, direzione , inizio tratto Lat. 37.2358 Long. E 13.6202 Fine tratto Lat. 37.2347 Long. E 13.6224, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali;

Foce Fiume Akragas: 200 m. dx – 300 m. sx lunghezza tratto m. 500, direzione , inizio tratto Lat. 37.2660 Long. E 13.5776 Fine tratto Lat. 37.2617 Long. E 13.5769, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali;

b) Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri Motivi:

Porto di San Leone: lunghezza tratto m. 245, direzione , inizio tratto Lat. 37.2613 Long. E 13.5800 Fine tratto Lat. 37.2624 Long. E 13.5777, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali;

c) Tratti di mare e di costa Temporaneamente non Balneabili per inquinamento:

Mare Nostrum – condotta premente: lunghezza tratto m. 250, direzione , inizio tratto Lat. 37.2589 Long. E 13.5915 Fine tratto Lat. 37.2601 Long.E 13.5892, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali;

d) Tratti di mare e di costa interessati da immissioni

Foce Fiume Naro: 200 m. dx – 200 m. sx, lunghezza tratto m. 400, direzione , inizio tratto Lat. 37.2358 Long. E 13.6202 Fine tratto Lat. 37.2347 Long.E 13.6224, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali;

Foce Fiume Akragas: 200 m. dx – 300 m. sx, lunghezza tratto m. 500, inizio tratto Lat. 37.2660 Long.E 13.5776 Fine tratto Lat. 37.2617 Long.E 13.5769, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali.

e) Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per motivi Sicurezza:

Costone località Caos: lunghezza tratto m. 1900, direzione, inizio tratto Lat. 37.2871 Long.E 13.5518 Fine tratto Lat. 37.2760 Long.E 13.5680, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali;

Località Drasy: lunghezza tratto m. 3000, direzione , inizio tratto Lat. 37.2210 Long. E 13.6485 Fine tratto Lat. 37.1968 Long. E 13.6620, coordinate geografiche WGS 84 a quattro cifre decimali.

Loc. Ex Oceano Mare – San Leone: lunghezza tratto m. 70, direzione, inizio tratto Lat. 37.2516 Long. E 13.6036 Fine tratto Lat. 37.2511 Long. E 13.6040, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali.