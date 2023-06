Auto Polizia contro cancellata dopo inseguimento, feriti due agenti

Una volante della polizia di Stato durante un inseguimento è finita contro la cancellata di piazza XIII Vittime a Palermo. E’ successo nel cuore della notte quando gli agenti hanno incrociato un giovane a bordo di uno scooter mentre zigzagava e impennava.

Gli agenti avrebbero intimato l’alt al ragazzo che però, invece di fermarsi, è scappato nel tentativo di fare perdere le proprie tracce. La corsa della volante iniziata nella del porto è terminata contro la cancellata di piazza XIII Vittime mentre il conducente del motorino, un minorenne, è stato bloccato, multato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per terra, a pochi passi dal monumento, prima di essere bloccato. E’ finito in ospedale, invece, l’autista di una delle volanti che ha perso anche lui il controllo del mezzo. I due agenti sono stati assistiti dal personale del 118. Uno di loro è stato anche portato al pronto soccorso ed è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.