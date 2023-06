Campobello di Licata, tecnico commerciale “Giudici Saetta e Livatino”: percorsi educativi

L’Istituto comprensivo Istituto tecnico commerciale “Giudici Saetta e Livatino”, di Campobello di Licata, e’ stato autorizzato dal ministero preposto ad attuare entro il 31 agosto 2023 il progetto per realizzare percorsi educativo volti al potenziamento delle competenze degli studenti per la nuova società “Per una nuova società”. Per informazioni rivolgersi alla sede della scuola. L’istituto comprensivo è diretto dal dirigente scolastico Michele di Pasquali.

Giovanni Blanda