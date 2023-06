Cuccioli abbandonati lungo la Statale 115: tutti adottati

Sono stati tutti adottati i sette cuccioli di cane che nei giorni scorsi sono stati salvati lungo la statale 115.

Lo stallo momentaneo era stato dato dalla signora Carmen Zambito e da suo figlio che si sono messi subito a disposizione per cercare di trovare una casa a queste piccole creature.

“Ringraziamo i quanti hanno condiviso la notizia, i cuccioli sono stati adottati da alcune famiglie. Volevo lanciare un appello se in giro vi imbattete in annunci sui siti web di persone che tramite le nostre foto chiedono soldi sappiate che è una truffa. Noi non abbiamo mai chiesto nulla a nessuno, ho sempre pagato tutto di tasca mia per tenere i cuccioli e dargli uno stallo prima di essere adottati”, commenta la signora Zambito.