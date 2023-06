Lions Club ValleAgrigento dei Templi, grande successo del service sulla Grande Età

Un vero successo il service “Donarsi per valorizzare e proteggere gli Anziani patrimonio umano e sociale” organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal prof Francesco Pira, che si è svolto presso la Casa di Riposo Colleverde ad Agrigento. Un confronto tra esperti sulla Grande età che si è tenuto presso le Suore della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe, che hanno ospitato l’evento e ha visto la presenza di autorevoli ospiti. Oltre al Presidente Pira, professore di sociologia all’Università di Messina, hanno relazionato il dott. Salvatore Condello, neurologo, la dott.ssa Stefania Guagenti, psicologa-psicoterapeuta, il dott. Dario Incorvaia, biologo-nutrizionista e il dott. Antonio Cardaci Delegato al tema di Studio Nazionale “Dopo di noi, Disabilità, Alzahimer e Amministrazione di Sostegno”. Nel suo intervento introduttivo Pira ha affrontato la condizione dell’anziano nella nostra società evidenziando la necessità di avviare processi concreti per valorizzare persone che hanno speso la loro esistenza al servizio degli altri e che oggi necessitano di cure. “Tutti abbiamo il dovere di curare i nostri anziani – ha spiegato il Presidente Pira – e di farli sentire parte attiva della società”.

Interessantissime le altre relazioni. Il dottor Salvatore Condello ha snocciolato una serie di dati dalla definizione: giovani-anziani 65-74; anziani 75-84; grandi vecchi 85-89 e centenari. Gli over 65 rappresentano il 22% della popolazione, 14 milioni, il 60% sono donne. Soltanto il 38 % degli anziani è in grado di vivere da soli, e un milione e 43 persone riferiscono gravi difficoltà.. il 18,3% degli ultra 75enni non sono autonomi così come il 37,2% degli ultra 85. E il 43% degli anziani dichiara una patologia grave. Secondo il dottor Confello necessario il sostegno delle famiglie. La dottoressa Guagenti ha affrontato il tema delle emozioni ed anche quale deve essere la qualità della vita se gli anziani lasciano la loro casa per essere accolti in una Casa di Riposo. Il dottor Incorvaia ha sottolineato la necessità di una adeguata alimentazione per vivere bene la vecchiaia, fornendo consigli pratici ed indicando casi. Ha concluso le relazioni il dottor Cardaci parlando diffusamente dell’impegno dei Lions in tutto il territorio regionale e di quanto e come riescono a prendersi cura delle persone più bisognose di assistenza. A partire dall’esperienza in provincia di Agrigento dell’Alzehimer Caffè. Al termine il Presidente Pira ha consegnato a tutti i relatori una targa ricordo, anche alla Superiora della Casa di Riposo suor Modestina. Il Presidente Pira ha anche ringraziato la Past Presidente Maria Assunta Iacona e la professoressa Adele Di Gesù che hanno curato nei minimi dettagli l’organizzazione. Presente la Presidente di Zona del Lions Club International, dottoressa Mariella Antinoro.

Al termine c’è stato anche un intervento musicale a cura di Salvatore Gugliotta e Giovanni Gallo. Il Presidente del Lions Club Valle dei Tempi, Francesco Pira ha dichiarato soddisfatto : “Un confronto di altissimo livello tra esperti seguito con grande interesse dalle persone presenti. Sempre presenti sul territori per servire””